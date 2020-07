Playoff serie A, la Lega non vuole stravolgere il format del campionato (Di giovedì 30 luglio 2020) : se la nuova stagione partirà il 12 settembre non si cambia nulla Playoff sì, Playoff no. L’idea di rivoluzionare il calcio ha già trovato i primi ostacoli, soprattutto in Lega. Un sistema poco percorribile con i diritti televisivi, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’idea sarebbe quella di dividere il campionato in due gironi, con la poule scudetto, la salvezza e l’Europa League, come avviene già in altri campionati. Al momento però non ci sono tanti presidenti disposti ad accettare un’eventuale nuova formula. Inoltre se si partirà il 12 settembre sarà complicatissimo attuare una rivoluzione del campionato italiano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : #SerieA, #Gravina: '#Playoff? Mi piacerebbe, difficile iniziare il 12/9'. Il presidente della Figc: 'Ripartire il 1… - BrunoGalvan85 : RT @claudioruss: Come cambiare la #SerieA? Proviamo a dare spunti: - due gironi da 10 (andata-ritorno + unico match contro l'altro girone),… - UgoBaroni : RT @CorSport: #SerieA con due gironi e playoff: i club non ci stanno - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Come cambiare la #SerieA? Proviamo a dare spunti: - due gironi da 10 (andata-ritorno + unico match contro l'altro girone),… - claudioruss : Come cambiare la #SerieA? Proviamo a dare spunti: - due gironi da 10 (andata-ritorno + unico match contro l'altro g… -