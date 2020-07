Pixar lancia “Luca”, il film d’animazione sull’Italia. Di che parla (Di giovedì 30 luglio 2020) La Pixar ha deciso di raccontare l’Italia nel suo nuovo film dal titolo “Luca”, diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa. Ecco di cosa parla e quando potremo vederlo. Luca, il nuovo film della Pixar ambientato in Riviera racconta l’Italia delle corse in Vespa e dei gelati, mettendo in gioco i sentimenti, anche se in vacanza accade qualcosa di particolare. A dare l’annuncio del nuovo film di animazione che uscirà nelle sale degli Stati Uniti D’America il prossimo giugno (18 giugno 2021), è stata la stessa Pixar con un tweet in cui ha annunciato anche l’ambientazione del film. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Olivia de Havilland è morta: la star di ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Pixar lancia Pixar lancia “Luca”, il film d’animazione sull’Italia. Di che parla BlogLive.it Luca | il nuovo film originale Pixar per un’estate sulla riviera italiana

Per la parte di Biagio (Tramp in originale) è stato scelto un esemplare salvato dal canile e l’intera operazione lancia un forte messaggio contro l’abbandono di animali, con tanto di commovente scena ...

Il principe dimenticato

, diretto dal Premio Oscar Michel Hazanavicius, è la storia di Djibi (Omar Sy), padre single la cui vita ruota attorno alla figlia di sette anni Sofia. Ogni notte l'uomo racconta alla bambina una favo ...

Per la parte di Biagio (Tramp in originale) è stato scelto un esemplare salvato dal canile e l’intera operazione lancia un forte messaggio contro l’abbandono di animali, con tanto di commovente scena ..., diretto dal Premio Oscar Michel Hazanavicius, è la storia di Djibi (Omar Sy), padre single la cui vita ruota attorno alla figlia di sette anni Sofia. Ogni notte l'uomo racconta alla bambina una favo ...