Pisa Orologeria la nuova vetrina digitale (Di giovedì 30 luglio 2020) Le vetrine di Pisa Orologeria, la storica boutique di via Verri a Milano, diventano digitali. Il progetto si chiama Pisa Circle: una nuova sezione online che si presenta come una vetrina digitale, che permette agli appassionati di visionare in qualsiasi momento e da ogni dispositivo e ovunque nel mondo un’ampia selezione di oltre 2000 prodotti disponibili tra più di 30 brand di alta Orologeria, gioielleria e accessori. Individuato un prodotto di interesse, con pochi e semplici click si potranno chiedere più informazioni, fissare un appuntamento telefonico, virtuale o in direttamente in boutique.Navigare questa sezione del sito web sarà come passeggiare davanti alle vetrine di via Verri, e contattare Pisa ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Orologeria La nuova vetrina digitale di Pisa Orologeria Vanity Fair Italia Pisa Orologeria debutta l'e-commerce

Pisa Orologeria amplia l’offerta digitale

Pisa Orologeria arricchisce la sua proposta digitale con il lancio di Pisa Circle, una nuova sezione all’interno del sito Pisaorologeria.com. Il nuovo progetto, spiega la nota, “si presenta come una ...

