' Pisa incline ai miracoli' | il nuovo progetto per intercettare il turismo di prossimità

turismo: tre travel influencer alla scoperta della Valgraziosa 23 July 2020 turismo: anche a Pisa la 'Giornata Nazionale del Trekking Urbano' 29 July 2020 L'obiettivo è quello di intercettare nuove ...

Si chiama 'Pisa incline ai miracoli' il nuovo progetto di promozione turistica realizzato da Confcommercio provincia di Pisa insieme a ConfAlberghi, con il contributo del Comune di Pisa e la ...Per studiare il turismo nell’era Covid e capire come potrà diventare post Covid. Si chiama "Pisa incline ai miracoli" ed è il nuovo progetto realizzato da Confcommercio insieme a Confalberghi in ...