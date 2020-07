Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23: il comunicato ufficiale (Di giovedì 30 luglio 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23: è arrivato in questi minuti il comunicato ufficiale Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa: ecco il comunicato del club bianconero. «Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell’Under 23. Dunque, da Maestro… a Mister; ... Leggi su calcionews24

