Pietro Delle Piane irriconoscibile da giovane: non sembra nemmeno lui [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Attualmente protagonista di Temptation Island, Pietro Delle Piane sta facendo molto discutere per alcune sue dichiarazioni all’interno della trasmissione. In coppia con la compagna Antonella Elia, il loro è stato un falò di confronto davvero acceso. Nelle ultime ore, è spuntato un suo scatto da giovane in cui appare irriconoscibile. Pietro Delle Piane irriconoscibile da giovane FOTO Lo abbiamo visto all’acceso falò di confronto con la sua fidanzata Antonella Elia, in cui Pietro Delle Piane si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori, che sul web lo ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : PIETRO DELLE PIAGHE SEI TU CHE RIMARRAI SOLO DOPO QUESTI VIDEO - chetempochefa : Perché le tette grandi come la cupola di San Pietro rientrano nel concetto di bellezza e di normalità e un braccio… - pietro_288 : @TIM4ULuca Buongiorno, è da stamattina presto che nessuna delle reti fisse funziona. Ho chiamato il 187 e mi hanno… - pietro_288 : È da stamattina presto che non funziona nessuna delle reti fisse. Quando sarà risolto il problema?@TIM_Official - Novella_2000 : “Cesso a pedali”, “poraccio” e tanti altri complimenti di Karina Cascella per Pietro Delle Piane -