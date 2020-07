Piero Chiambretti: «Lavorare una grande medicina. La morte di una madre la fine di un film» (Di giovedì 30 luglio 2020) Da metà settembre 2020 Piero Chiambretti condurrà “Tiki Taka”, lo storico programma calcistico di Sport Mediaset, in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1. A Giusy Cascio di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ il conduttore ha commentato questa nuova grande sfida dopo l’avvento del Coronavirus che ha stravolto la sua vita, portandogli via la madre Felicita. A fargli la proposta Pier Silvio Berlusconi: «Ho accettato perché amo le scommesse e sono onorato di far parte di questo gruppo di lavoro, anche se avevo altri progetti. Stavo pensando a “La Repubblica dei bambini”, programma in prima serata dedicato ai più piccoli. Ma non è escluso che riprenda l’idea più avanti». leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Piero Chiambretti Coronavirus: «Lavorare una medicina. La morte di una madre la fine di un film» - #Piero… - GossipItalia3 : Piero Chiambretti, Coronavirus: «Lavorare una grande medicina. La morte di una madre la fine di un film»… - zazoomblog : Tiki Taka a Piero Chiambretti: il conduttore aostano racconta come sarà il suo talk con il calcio al centro del vil… - MondoTV241 : Piero Chiambretti parla di Tika Taka: “Non stravolgerò la trasmissione, cercherò di far risaltare i valori del calc… - louiscyfere : Piero Chiambretti, il dolore per la morte della madre -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti Piero Chiambretti: «Lavorare una grande medicina. La morte di una madre la fine di un film» UrbanPost Il sindaco: «Dimostriamo che si può fare intrattenimento in totale sicurezza»

Il suo itinerare lungo “lo stivale” la porta in Romagna e a Cervia come tappa conclusiva. Un dialogo sulla televisione con Piero Chiambretti e Antonio Dipollina e i colori del Jazz con Paolo Fresu ed ...

Piero Chiambretti: «Scendo in campo e sono nel pallone»

Da metà settembre Piero Chiambretti condurrà “Tiki Taka”, lo storico programma calcistico di Sport Mediaset, in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1. Una notizia bomba che solo Sorrisi può ant ...

Il suo itinerare lungo “lo stivale” la porta in Romagna e a Cervia come tappa conclusiva. Un dialogo sulla televisione con Piero Chiambretti e Antonio Dipollina e i colori del Jazz con Paolo Fresu ed ...Da metà settembre Piero Chiambretti condurrà “Tiki Taka”, lo storico programma calcistico di Sport Mediaset, in onda il lunedì in seconda serata su Italia 1. Una notizia bomba che solo Sorrisi può ant ...