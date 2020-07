Piacenza, l’uomo che ha denunciato i carabinieri: “Mi hanno torturato. Ora temo mi uccidano” (Di giovedì 30 luglio 2020) Caserma Piacenza, parla l’accusatore di Montella Hamza Lyamani, 26 anni, è il giovane marocchino che per primo ha denunciato gli abusi, lo spaccio e le torture che si consumavano nella caserma Levante di Piacenza. Il ragazzo, da informatore e collaboratore dei carabinieri spacciatori, ha deciso poi di confessare al maggiore dell’Arma Rocco Papaleo i reati che venivano commessi in via Caccialupo e quello che gli era successo dopo aver conosciuto l’appuntato Giuseppe Montella. In un’intervista al Corriere della Sera, Hamza Lyamani ammette “Ora ho paura che mi uccidano”. Il 26enne conosce Montella anni fa: “Ero un ragazzino. Montella faceva il preparatore atletico a calcio. Non sapevo fosse carabiniere”. Nel 2016 Hamza viene arrestato “con un po’ di hashish ... Leggi su tpi

ilpost : L'audio registrato nella caserma di Piacenza dove si sentono gli indagati insultare e picchiare un uomo: «Cosa ridi… - MotisiAntonino : Cc Piacenza, l'uomo che ha denunciato ha paura - il_brigante07 : TGCOM: Cc Piacenza, l'uomo che ha denunciato: 'Mi hanno torturato, ora temo mi uccidano'. - infoitinterno : Carabinieri Piacenza, parla l’uomo che ha denunciato: “Montella mi ha spaccato il naso due volte” - bizcommunityit : Cc Piacenza, l'uomo che ha denunciato: 'Mi hanno torturato, ora temo mi uccidano' -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza l’uomo Caserma degli orrori: azzerati e sostituiti i vertici. Il legale di Montella, "errori per ingenuità e vanità" AGI - Agenzia Italia