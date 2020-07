Pescara, un salernitano in finale a “Mister Italia 2020” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPescara – C’è anche un 19enne di Salerno tra i trenta finalisti che sabato sera 1 agosto a Pescara si contenderanno lo scettro di Mister Italia 2020. Dopo aver superato le selezioni territoriali (tenutesi quest’anno su Instagram causa lockdown) e, mercoledì sera le prefinali nazionali, il salernitano Gioacchino Giannatiempo è pronto a giocarsi tutte le sue carte nel più importante concorso di bellezza riservato agli uomini in Italia. Gioacchino, di professione fotomodello, 1,80 di altezza, sogna di sfondare nel mondo della musica come produttore. La prima occasione per farlo sarà proprio la finalissima in programma sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara. Organizzato come ogni anno ... Leggi su anteprima24

Empoli e Salernitana vincono e il Chievo quantomeno pareggia). Anche il Chievo, che guida il gruppetto, non è sicuro di farcela se perde contro il pericolante Pescara.

Ultimi 90 minuti per il campionato di Serie B. Venerdì 31 luglio si tornerà in campo per la 38° giornata, l’ultima prima dei play off e play out. Sarà un turno decisivo per decidere le squadre che acc ...

