Perugia, un tesoro nell'armadio: 85mila euro tra orologi e gioielli rubati, la polizia cerca i proprietari (Di giovedì 30 luglio 2020) Perugia, ladri in azione nella notte: furto di alcolici e cassa svuotata al Kandinski 29 July 2020 Furti nelle auto in sosta e nei negozi del centro commerciale, denunciata coppia di ladri 10 July ... Leggi su perugiatoday

LaNotiziaQuoti : Un vero e proprio tesoro tra cui anche una bolla papale datata 1749 sparita in data imprecisata dalla Collegiata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia tesoro

PerugiaToday

C’è anche una bolla papale datata 1749 sparita in data imprecisata dalla Collegiata di San Michele Arcangelo di Bevagna e un rarissimo quartino di Benedetto XIV coniato a Gubbio nel 1790 tra i beni cu ...È stato notificato nelle scorse ore l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per 39 degli indagati nell’inchiesta sui presunti concorsi truccati nella sanità umbra e, in particolare, all’ospeda ...