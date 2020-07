Perché ricorrere al servizio di noleggio furgoni (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl servizio di noleggio di furgoni o di automezzi commerciali e veicoli speciali si rivolge sia ai privati che alle aziende, e si rivela la scelta ideale in tutte le occasioni in cui si desideri disporre di un mezzo di questo tipo, sia per un solo giorno che per periodi prolungati. Grazie al noleggio, chiunque può contare sulla presenza di un veicolo moderno, efficiente e in perfette condizioni, protetto con tutte le coperture assicurative necessarie per viaggiare o lavorare in tutta tranquillità e sicurezza. Il servizio offerto da CIR noleggio furgoni a Roma permette di scegliere tra un ampio parco veicoli e disporre del mezzo ideale, anche con conducente, per tutto il tempo necessario, usufruendo di condizioni vantaggiose. ... Leggi su anteprima24

