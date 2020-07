Per la prima volta un film Pixar sarà ambientato in Italia: ecco Luca (Di giovedì 30 luglio 2020) Luca, il nuovo film Pixar sarà ambientato in Italia e sarà diretto da Enrico Casarosa Leggi su it.mashable

borghi_claudio : Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non… - Capezzone : Un pensiero affettuoso (ad maiora!) ai bravi presidenti di Commissione (cito @AlbertoBagnai e @borghi_claudio) sost… - matteosalvinimi : #Salvini: Come giustificano i 5 stelle il loro comportamento? Con l'imbarazzo, con la vergogna. Per me la coerenza… - mariamacina : RT @ferrarailgrasso: I told you so: il gangster della Casa Bianca ora vuole rinviare le elezioni. C'è sempre una prima volta per l'orrore c… - TernanaNews : Mantova, prima panchina per un ex difensore rossoverde -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Svezia, via alla prima maxi fabbrica europea di batterie per auto elettriche la Repubblica L'arroganza del Barcellona: si offende e minaccia per Messi sul Duomo, ma con Lautaro ha fatto di peggio

Le difficoltà per arrivare a Lautaro sono state palesi ... Dopo mesi di titoloni (che ancora non sono cessati) la società spagnola ha mandato in prima linea direttamente i suoi tesserati. Suarez ...

Virus, Francia, altri 1377 casi di contagio

Roma, 30 lug. (askanews) - Oggi le autorità sanitarie francesi hanno riferito 1.377 ulteriori casi confermati di Covid-19, con un toale di 186.573, portando la media a 7 giorni sopra la soglia dei ...

Le difficoltà per arrivare a Lautaro sono state palesi ... Dopo mesi di titoloni (che ancora non sono cessati) la società spagnola ha mandato in prima linea direttamente i suoi tesserati. Suarez ...Roma, 30 lug. (askanews) - Oggi le autorità sanitarie francesi hanno riferito 1.377 ulteriori casi confermati di Covid-19, con un toale di 186.573, portando la media a 7 giorni sopra la soglia dei ...