Pensioni ultime notizie: riforma Catalfo, le novità per Ape e quattordicesima (Di giovedì 30 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: riforma Catalfo, le novità per Ape e quattordicesima Pensioni ultime notizie: sta per arrivare il momento delle riforme e uno dei settori su cui ci saranno degli interventi è quello previdenziale. Bisognerà ritoccare le spese in uscita e cercare di riprendere il filo di un discorso interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo prioritario è quello di superare la crisi nel modo più rapido e indolore possibile e quindi puntare al rilancio e alla ripresa economica del Paese. Anche nel prossimo anno ci dovremo aspettare alcune misure sul settore Pensionistico: le più attese sono le proroghe di Ape sociale e Opzione Donna, ma ... Leggi su termometropolitico

Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri (Uil): garantire Quota 41 (ultime notizie) - TheItalianTimes : Tra le novità annunciate ci sarebbe l’ampliamento della quattordicesima per i pensionati, una proroga dell’APE Soci… - TermometroPol : ?? Ci sarà una riforma generale del sistema pensionistico e sugli assegni previdenziali, ma solo dal 2022. ??… - notizieoggi24 : Pensioni, ultime notizie Quota 100: resta ma obiettivo superare la Fornero #Quota100 - moneypuntoit : ?? Riforma delle pensioni, ultime notizie: la Catalfo promette che si farà ?? -