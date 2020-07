Patty Pravo divina: maglietta bianca in mare, si vede tutto – Foto (Di giovedì 30 luglio 2020) Patty Pravo una diva senza tempo: al mare, si tuffa in acqua con occhiali da sole e maglietta bagnata regalando una Foto spettacolare ai fans. Patty Pravo è una diva senza tempo. Moderna, libera, indipendente e sempre più bella, a 72 anni, l’artista regala una Foto spettacolare ai fans lasciando tutti senza fiato. Con la … L'articolo Patty Pravo divina: maglietta bianca in mare, si vede tutto – Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MonsieurFou7 : i commenti sotto la foto di patty pravo mi tolgono la pace - MonsieurFou7 : da grande voglio essere patty pravo - mao59 : Patty Pravo - Bye bye indicativo - Ideogrammi - Videoclip - roboverlord : Patty Pravo - Pazza idea - DrApocalypse : Patty Pravo, pazzesco (pseudo) topless al mare - la foto social -

Ultime Notizie dalla rete : Patty Pravo Patty Pravo, il clamoroso successo di Pazza Idea | Video Corriere dell'Umbria Patty Pravo senza veli: la foto al mare che strabilia i fan

Inossidabile Patty Pravo, è lei miss maglietta bagnata 2020

