Parma, tifoso 92enne sconfigge il coronavirus: arriva l’invito allo stadio e una maglia speciale… (Di giovedì 30 luglio 2020) "Mi piacerebbe vedere il Parma al Tardini prima della fine della stagione", era stato questo il desiderio del signor Arrigo, 92 tifoso ducale, che nelle scorse settimane aveva vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Purtroppo, come noto, gli stadi non hanno riaperto al pubblico e, dunque, non è stato possibile premiare l'incredibile forza del fan crociato. In ogni caso, la società, nelle vesti di Alessandro Lucarelli, ha risposto con una promessa e un bel gesto.Parma: maglia speciale e invito al signor Arrigocaption id="attachment 999277" align="alignnone" width="476" Parma tifoso Arrigo (screenshot Parma Twitter)/captionMartedì sera, dopo l'ultima gara disputata in casa dal Parma, ecco la sorpresa per il ... Leggi su itasportpress

