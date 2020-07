Parma, ragazza accusa Abdou Diakhate: “mi ha rotto la mandibola con un pugno!” [VIDEO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Abdou Diakhate è finito al centro di un gran polverone mediatico nelle ultime ore. L’ex calciatore della Fiorentina, attualmente di proprietà del Parma, avrebbe aggredito con un pugno una ragazza di sua conoscenza presso un locale della movida fiorentina. La vicenda è stata raccontata dalla ragazza attraverso un VIDEO pubblicato su Facebook nel quale racconta la violenza subita: avvicinatasi per parlare con il calciatore, Samantha ha ricevuto un pugno che le ha rotto la mandibola. Riversa in una pozza di sangue, la ragazza non è stata soccorsa nè dal personale del locale, nè dai buttafuori che invece hanno scortato il calciatore fino alla macchina. “Non esiste che un uomo possa ... Leggi su sportfair

