Parma, Dermaku rinnova fino al 2024: trovato l’accordo (Di giovedì 30 luglio 2020) Blitz del direttore sportivo Faggiano per il rinnovo di Kastriot Dermaku: trovato l’accordo fino al 2024 con l’albanese Come riporta La Gazzetta dello Sport il ds Faggiano ha compiuto un vero e proprio blitz per il rinnovo di Kastriot Dermaku. Il difensore albanese, su cui vi era l’attenzione di alcuni club, rinnoverà fino al 2024. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Kastriot Dermaku è stato molto utile al Parma quest’anno. Il difensore centrale è stato sfruttato in parecchie occasioni dal tecnico dei Crociati. Il club emiliano ha trovato l’accordo per il suo rinn ...

LIVE: Parma-Atalanta 0-0 (26’pt)

Penultima giornata di serie A, ultima al Tardini. Di fronte Parma e Atalanta. D’Aversa deve rinunciare a mezzo centrocampo a causa degli infortuni e conferma Caprari in attacco; mentre Gasperini si af ...

