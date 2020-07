Parità di genere: Conte dà “le prossime ore” di tempo alla Puglia, poi poteri sostitutivi Nota di Palazzo Chigi (Di giovedì 30 luglio 2020) “Prendiamo atto delle disponibilità di alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore”. Lo scrive in una Nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Reputa “inaccettabile” che la Regione Puglia non abbia adeguato la sua legge regionale e si dice pronto ad esercitare i poteri sostitutivi perché alla prossime elezioni regionali pugliesi ci sia la doppia preferenza di genere. L'articolo Parità di genere: Conte dà “le prossime ore” di tempo alla Puglia, poi poteri ... Leggi su noinotizie

