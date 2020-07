Paris St. Germain-Lione, finale Coppa di Lega (venerdì, 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 30 luglio 2020) I parigini hanno vinto 1-0 una nervosissima finale di Coppa di Francia e al prezzo di un infortunio pesante come quello di Mbappè. Il portiere Moulin ha impedito al PSG di dilagare ma la prima uscita ufficiale dopo il lockdown di Icardi e compagni ha lasciato qualche dubbio. Hanno controllato ma contro il Lione forse … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

La partita tra PSG e Lione è valida come finale di Coppa di Lega in Francia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni. (FRANCK FIFE/AFP via ) Serata di grande calcio internazional ...Questa sera alle 21.10 l'Olympique Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, giocherà la sua prima gara ufficiale contro il Paris Saint-Germain nella finale di Coupe de la Ligue.