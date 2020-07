Pallotta: “Vittoria meritata a Torino. C’è ancora molto da giocare in Europa League” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente della Roma James Pallotta esterna la sua gioia per la Roma, che con il successo di Torino conquista il quinto posto in classifica con un turno d’anticipo e si proietta alla sfida di Europa League con il Siviglia del 6 agosto: “Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Non è facile conquistare 19 punti degli ultimi 21 con così tante partite in poco tempo. C’è ancora molto da giocare in Europa League”. Another hard-earned victory & a great run of results from the team. To take 19 points out of the last 21 is not easy with so many games in such a short space of time. Great work by Paulo, his staff & all the players. Still lot to play for in the ... Leggi su alfredopedulla

