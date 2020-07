Pallotta esulta: «Ottimo lavoro di Fonseca, ora giochiamoci l’Europa League» (Di giovedì 30 luglio 2020) James Pallotta ha esultato sui propri profili social dopo la vittoria della Roma contro il Torino. Le parole del presidente James Pallotta ha voluto commentare sui propri profili social la vittoria della Roma sul Torino, che ha matematicamente consegnato il quinto posto ai giallorossi. «Un’altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Ottenere 19 punti degli ultimi 21 non è facile con così tante partite in così poco tempo. Il lavoro di Paulo, del suo staff e di tutti i giocatori è stato Ottimo. C’è ancora molto da giocare in Europa League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

danielegiannin3 : 5° posto e c'è chi esulta...boh Era #Pallotta una sciagura.Tifosi ridimensionati nelle aspettative e soffocati nei… - fabio48924988 : @prohaska83 Se non esulta, è perchè è triste..se esulta, è perchè è eccessivo..quanto hanno rotto le palle le radio… -

