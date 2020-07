Palermo, ieri l’incontro con la Lega Pro: consegnati i documenti per giocare al ‘Barbera’, entro mercoledì l’iscrizione (Di giovedì 30 luglio 2020) Nella giornata di ieri, l'assemblea virtuale con tutti i club neopromossi in Serie C."Il primo passo ufficiale in Lega Pro, dopo quello formale, è stato compiuto", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Mercoledì mattina, infatti, si è tenuto un summit in video conferenza con i vertici della Lega Pro e gli esponenti delle società che hanno conquistato la promozione (con il Palermo rappresentato dall'ad Rinaldo Sagramola), per un confronto con i responsabili dei diversi settori che accompagneranno le società verso il passaggio dai dilettanti al professionismo, fornendo le informazioni necessarie per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato.Una riunione che "ha segnato il battesimo del ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, ieri l’incontro con la #LegaPro: consegnati i documenti per giocare al ‘#Barbera’, entro mercoledì l’iscr… - WiAnselmo : #Palermo, ieri l'incontro con la Lega Pro: consegnati i documenti per giocare al 'Barbera', entro mercoledì l'iscri… - Mediagol : #Palermo, ieri l'incontro con la Lega Pro: consegnati i documenti per giocare al 'Barbera', entro mercoledì l'iscri… - Patryx5 : @DVD23690077 @clelialino1 L'ho visto in TV e mi ha fatto tornare la voglia di studiare Ieri sera ho guardato quali… - Patrizi94111952 : @SergioCosta_min Se questo è un cane... Palermo, ieri. Come lui migliaia,purtroppo, nell'indifferenza delle Istituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ieri Palermo, ieri l’incontro con la Lega Pro: consegnati i documenti per giocare al ‘Barbera’, entro mercoledì l’iscrizione Mediagol.it Il Senato vota sul caso Salvini-Open Arms

Ieri, alla vigilia del voto dell'Aula del Senato cui spetta l'ultima parola sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che lo accusa di sequestro di ...

Misilmeri, distrutta la corona di fiori per Chinnici il giorno dopo la cerimonia di commemorazione

Poche ore dopo la cerimonia di commemorazione, è stata distrutta la corona di fiori posta alla base del busto marmoreo raffigurante Rocco Chinnici nella piazzetta a lui intitolata. La corona di fiori ...

Ieri, alla vigilia del voto dell'Aula del Senato cui spetta l'ultima parola sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che lo accusa di sequestro di ...Poche ore dopo la cerimonia di commemorazione, è stata distrutta la corona di fiori posta alla base del busto marmoreo raffigurante Rocco Chinnici nella piazzetta a lui intitolata. La corona di fiori ...