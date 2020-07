Padre Paolo Dall’Oglio, 7 anni dopo voce forte della Siria (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 29 luglio 2013 veniva rapito a Raqqa il gesuita Padre Paolo Dall’Oglio. Da allora poche le notizie verificate e tante le domande. Per non smetter di cercare le risposte che mancano si è tenuta una conferenza stampa a 7 anni dal suo sequestro. Un incontro voluto dalla famiglia Dall’Oglio e sostenuto da amici, giornalisti e gesuiti che si sono ritrovati insieme per tenere vivi l’opera e il pensiero del gesuita fondatore del monastero di Mar Musa.Per me da gesuita e presidente del Centro Astalli, Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, ricordare Paolo è ricordare il suo, e sottolineo suo, popolo Siriano che è in guerra da nove anni, che è in fuga da nove anni. Il nunzio apostolico in Siria, il ... Leggi su huffingtonpost

