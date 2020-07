Padova, colpo Paponi: l'attaccante ha firmato fino al 2022 (Di giovedì 30 luglio 2020) Padova - Daniele Paponi è un giocatore del Padova . La società biancoscudata ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà all'attaccante ex Piacenza , 13 gol in 23 partite nella ... Leggi su corrieredellosport

