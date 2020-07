Ouija film stasera in tv 30 luglio: cast, trama, streaming (Di giovedì 30 luglio 2020) Ouija va in onda stasera in tv giovedì 30 luglio 2020 in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TVOuija film horror stasera in tv: castLa regia è di Stiles White. Il cast è composto da Olivia Cooke, Douglas Smith, Shelley Hennig, Daren Kagasoff, Ana Coto, Bianca A. Santos, Matthew Settle, Vivis Colombetti, Robyn Lively.Ouija film horror film stasera in tv: tramaDebbie e Lane sono due ragazzine che giocano a fingere di parlare con i morti attraverso una tavola Ouija. Devono solo seguire tre regole: ... Leggi su cubemagazine

Le foto presenti su Cube Magazine e i suoi sottodomini possono essere prese da internet e ritenute di pubblico dominio.

La giovane in una vecchia casa trova una tavola ouija con la quale inizia a giocarci ... Intanto, alcuni membri del set iniziano a morire, come nel caso del regista del film, che muore dopo essersi ...

