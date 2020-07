Ospedaletto d’Alpinolo, incidente domestico: coniugi finiscono in ospedale (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoospedaletto d’Alpinolo (Av) – È accaduto qualche ora fa in un’abitazione di ospedaletto d’Alpinolo dove una grossa finestra, per cause in corso di accertamento, si è staccata dall’infisso e travolto una coppia di coniugi, verosimilmente intenti all’apertura della stessa. I malcapitati, entrambi ultrasessantenni, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al “Moscati”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco. L'articolo ospedaletto d’Alpinolo, incidente domestico: coniugi finiscono in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

