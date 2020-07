Orrori di Netflix, arriva la serie tv con la baby-attrice transgender (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Netflix non delude mai. Proprio quando pensi che la piattaforma ti abbia mostrato ormai tutto lo scibile e l’immaginabile in termini di propaganda globalista, pro-lgbt, anti-bianca e anticristiana, ecco che arriva qualche produttore o sceneggiatore ad estrarre l’ennesimo unicorno dal cilindro del politicamente corretto: «Che ne dite se mettiamo una bambina trans in una serie che parla di baby sitter?». E perché no? Quando si tocca il fondo non è detto che si debba cercare di risalire. Si può sempre decidere di scavare. Ecco quindi Kai Shappley, 9 anni, baby attrice transgender. Cioè un bambino che crede di essere una bambina, e si veste e comporta come tale, e a cui i genitori stanno somministrando ... Leggi su ilprimatonazionale

Emma02478820 : RT @IlPrimatoN: L'attrice, nove anni, sta già compiendo la transizione da maschio a femmina - dolcecinica : RT @IlPrimatoN: L'attrice, nove anni, sta già compiendo la transizione da maschio a femmina - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: L'attrice, nove anni, sta già compiendo la transizione da maschio a femmina - manu_etoile : RT @IlPrimatoN: L'attrice, nove anni, sta già compiendo la transizione da maschio a femmina - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: L'attrice, nove anni, sta già compiendo la transizione da maschio a femmina -

Ultime Notizie dalla rete : Orrori Netflix Orrori di Netflix, arriva la serie tv con la baby-attrice transgender Il Primato Nazionale Rick and Morty – Stagione 4: ecco quando arriverà su Netflix la seconda parte!

Netflix ha annunciato che l’attesa seconda parte della stagione ... e fantastiche avventure attraverso il loro e altri universi paralleli, alla scoperta degli orrori e delle meraviglie che li popolano ...

Cursed, la recensione: su Netflix il retelling del ciclo arturiano con protagonista la Dama del Lago

Sebbene, come il romanzo su cui si basa, sia pensata per un target piuttosto giovane, questa trasposizione televisiva potrebbe comunque catturare un pubblico più ampio, soprattutto per il genere di te ...

Netflix ha annunciato che l’attesa seconda parte della stagione ... e fantastiche avventure attraverso il loro e altri universi paralleli, alla scoperta degli orrori e delle meraviglie che li popolano ...Sebbene, come il romanzo su cui si basa, sia pensata per un target piuttosto giovane, questa trasposizione televisiva potrebbe comunque catturare un pubblico più ampio, soprattutto per il genere di te ...