Oroscopo di oggi, venerdì 31 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni (Di venerdì 31 luglio 2020) Ecco l’Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020. Siamo arrivati alla fine di luglio! Sta per cominciare agosto, un mese che scombussolerà le vite di molti segni zodiacali. Intanto, scopriamo cosa riserverà questa giornata. Questa Luna, complice del Sagittario, accelera il recupero dei sentimenti. L’Ariete, i Gemelli e il Leone si dovranno impegnare per mantenere il loro equilibrio, camminando sul filo del rasoio: arrabbiarsi richiederà un attimo! Novità all’orizzonte per il Toro e il Capricorno. Leggete il seguente Oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo di oggi venerdì 31 luglio ... Leggi su giornal

