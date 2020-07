Oro di Capri promuove un’iniziativa sulla corretta alimentazione (Di giovedì 30 luglio 2020) di Marco Milano Ad AnaCapri “Nutri il corpo, nutri la mente – I mille giorni ad AnaCapri”. L’Oro di Capri in sinergia col comune di AnaCapri ha promosso un incontro per promuovere la corretta alimentazione e la lettura precoce distribuendo alle famiglie con bambini nati quest’anno un cofanetto con l’olio extra vergine prodotto dai soci de l’Oro di Capri e un libro con cd per le prime letture. Il progetto ideato e curato dai soci de L’Oro di Capri in sintonia con il sindaco di AnaCapri, Alessandro Scoppa, pediatra e neonatologo, “vuole porre risalto al valore dell’olio extravergine di oliva nelle fasi precedenti al parto e nel primo svezzamento, come alimento ... Leggi su ildenaro

MyCapriShop : RT @CampaninaCapri: I ciondoli di questa collezione sono una nuova interpretazione di quelli che furono proposti all'apertura della gioiell… - villedicapri : RT @CampaninaCapri: I ciondoli di questa collezione sono una nuova interpretazione di quelli che furono proposti all'apertura della gioiell… - CampaninaCapri : RT @CampaninaCapri: I ciondoli di questa collezione sono una nuova interpretazione di quelli che furono proposti all'apertura della gioiell… - CampaninaCapri : I ciondoli di questa collezione sono una nuova interpretazione di quelli che furono proposti all'apertura della gio… - Danyblu1982 : RT @ComuneAnacapri: Corretta alimentazione fin dal concepimento: L’Oro di Capri in sinergia col Comune di Anacapri promuove l’incontro “Nut… -

Ultime Notizie dalla rete : Oro Capri Oro di Capri promuove un'iniziativa sulla corretta alimentazione Il Denaro Mangiare a Capri e Anacapri. Gli indirizzi da non perdere

Due massicci rocciosi a picco in un mare la cui tonalità di blu ne ha assunto il nome, scogliere che la leggenda vuole sirene trasformate dopo il passaggio di Ulisse. Capri è la regina del Tirreno mer ...

Coronavirus Campania, il sindaco di Salerno: "Auspico mascherine all'esterno"

Sono 6 i nuovi positivi al coronavirus, su 1.557 tamponi, rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Il totale dei contagi sale così a 4.880 dall'inizio dell'epidemia su 319.860 tamponi eseguiti. Non s ...

Due massicci rocciosi a picco in un mare la cui tonalità di blu ne ha assunto il nome, scogliere che la leggenda vuole sirene trasformate dopo il passaggio di Ulisse. Capri è la regina del Tirreno mer ...Sono 6 i nuovi positivi al coronavirus, su 1.557 tamponi, rilevati nelle ultime 24 ore in Campania. Il totale dei contagi sale così a 4.880 dall'inizio dell'epidemia su 319.860 tamponi eseguiti. Non s ...