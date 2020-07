Orca assassina | vegliò il suo cucciolo per giorni | è di nuovo incinta (Di giovedì 30 luglio 2020) Una Orca assassina conosciuta come Tahlequah partorì un cucciolo morto ma non lo abbandonò per oltre due settimane. Ora arriva una bella notizia. Alcuni scienziati hanno monitorato gli spostamenti di una Orca assassina a loro già nota, conosciuta con il nome di Tahlequah. Il grosso cetaceo ha anche una sigla identificativa, J35. La particolarità di … L'articolo Orca assassina vegliò il suo cucciolo per giorni è di nuovo incinta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Sulla costa di Ningaloo, in Australia, un pescatore ha avuto l’occasione di assistere a un insolito spettacolo: tre orche assassine che attaccano una balena e il suo cucciolo. L’attacco in gruppo è an ...

