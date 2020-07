Ora Trump chiede il rinvio delle elezioni di novembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Donald Trump dice di essere intimorito dalle possibili frodi elettorali che si paleserebbero con il voto per posta. Per questo motivo, con un inutile post su Twitter, ha aperto l’ipotesi – sotto forma di interrogativo – del rinvio delle elezioni presidenziali previste per il prossimo novembre. Proviamo, però, a fare chiarezza su alcune questioni tecniche che rendono privo di senso quel post social del numero uno della Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Trump su Fauci: «La sua popolarità è alta, la mia bassa. Può essere solo a causa della mia personalità» «Con un voto per corrispondenza universale (non un voto in assenza che sarebbe un bene), il 2020 sarà l’anno delle ... Leggi su giornalettismo

