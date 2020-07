Open Arms: tra scambi infuocati di lettere e polemiche, l'estate calda del 2019/Adnkronos (2) (Di giovedì 30 luglio 2020) (Adnkronos) - "Il reato di sequestro di persona" contestato dal Tribunale dei ministri di Palermo "risulta aggravato dal fatto che la condotta è stata commessa da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni" scrivevano le tre giudici nella richiesta di autorizzazione a procedere al Senato. "Non è infatti dubitabile che l'indicazione del Pos (porto sicuro ndr) o il suo diniego era atto rimesso al Ministro dell'Interno che avrebbe dovuto emetterlo quale pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione amministrativa, e che lo stesso ha abusato di tali poteri sviando la funzione esercitata dal risultato per il cui conseguimento essa era normativamente riconosciuta (emissione dell'atto conclusivo di un evento SAR, in funzione di tutela della vita in mare, secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale e sovranazionale ... Leggi su iltempo

