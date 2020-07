Open arms, Tg2 sbaglia su esito voto. Anzaldi: Fischi per fiaschi (Di venerdì 31 luglio 2020) "Nell'edizione del TG2 delle 18.15, subito dopo l'annuncio della presidente del Senato Casellati del risultato della votazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, durante un collegamento abbiamo erroneamente detto che con il voto l'autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, mentre il Senato ha autorizzato il processo al senatore Salvini. E' stato un grave errore di interpretazione del risultato, che abbiamo corretto qualche minuto dopo con un vivo del conduttore. Ci scusiamo comunque per aver indotto in errore i nostri ascoltatori". E' quanto si legge in una nota della Direzione del Tg2.Il caso è al centro di un post su Facebook del deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Per il TG2 delle 18.15 il Senato avrebbe salvato Salvini dal processo, 'colpo di ... Leggi su ilfogliettone

