Open Arms, Salvini verso il processo: 'Ci porto anche il premier' Diretta voto in Senato (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Ho agito insieme a Conte. E se qualcuno in aula riterrà che sia stato commesso un reato, ne risponderanno in tanti, a cominciare dal premier'. si prepara alla grande battaglia di oggi in Senato sull'... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - Max79863712 : RT @vocedelpatriota: Open Arms, Meloni: processare Salvini per aver difeso confini è scandaloso, - Gmine161 : RT @francescatotolo: L’ammiraglio Nicola De Felice, esperto di Diritto marittimo, sul voto in #Senato contro #Salvini per il caso #OpenArms… -