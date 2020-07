Open Arms, Salvini a processo: solidarietà di FI e FdI. Meloni: "Precedente gravissimo" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Centrodestra si schiera compatto con Matteo Salvini dopo il sì al processo da parte del Senato per l’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona nella vicenda Open Arms. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui social parla di Precedente gravissimo: "Il processo di un Ministro per aver fatto quello che il suo mandato gli imponeva, ovvero difendere la Nazione e i suoi confini e rispettare l'indicazione data dagli elettori con il voto, è un Precedente spaventoso nella democrazia Italiana". Secondo Meloni: "Non conta più cosa sia giusto, ma cosa piaccia alla sinistra, al mainstream e ai poteri forti. Un altro tassello nella deriva liberticida che denunciamo ... Leggi su blogo

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - AsciaBipenne : RT @SperatiGianca: Scommettiamo che #salvini esce indenne dal tentativo di processo per il fatto della open arms? Guarda caso il prolungame… - Stoico26356790 : RT @ImolaOggi: Pericoloso mentitore che rinnega persino se stesso! Open Arms, Toninelli: 'Salvini ha fatto tutto da solo' -