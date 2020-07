Open Arms, Renzi: 'Votiamo sì al processo'. Salvini: 'Ho fatto il mio dovere' (Di giovedì 30 luglio 2020) Per Italia viva ritiene c'è una responsabilità oggettiva di tutto il governo, e il leader della Lega 'non agi' per interesse pubblico' Leggi su tg.la7

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - fattoquotidiano : Su Open Arms renziani ancora indecisi. “Prima leggiamo le carte”. Ma dietro c’è (di nuovo) la partita sulle nomine.… - zazoomblog : Tutto quello che c’è da sapere su Salvini e il caso Open Arms - #Tutto #quello #sapere #Salvini - EureosCriss : RT @LegaSalvini: Open Arms, il voto in Senato. Salvini: “Ho agito con Conte, ne risponderà anche lui”. -