Open Arms, per Renzi Salvini va processato. Il leader della Lega: scelta politica, non ho paura (Di giovedì 30 luglio 2020) Il sì al processo contro Salvini per la vicenda Open Arms è "evidentemente una scelta politica". Lo sostiene lo stesso Matteo Salvini, dopo che Matteo Renzi ha annunciato il voto a favore del processo: "A Renzi non credono più nemmeno i suoi genitori. Parliamo di cose serie". Dopo il no della Giunta di Palazzo Madama, l'aula del Senato oggi potrebbe ribaltare la situazione votando a favore del processo a carico del capo della Lega per la vicenda della nave della Ong bloccata per 19 giorni in mare con 164 migranti a bordo nell'agosto del 2019. "Ci accingiamo a votare nuovamente a favore dcell'autorizzazione al processo nei confronti di Matteo ... Leggi su ilfogliettone

