Open Arms, padre Zanotelli su Salvini: 'I figli gli chiederanno della sua disumanità' (Di giovedì 30 luglio 2020) Parole durissime da un punto di vista politico: "Non cerco la testa di nessuno tantomeno quella di Salvini ma il Senato così votando dimostra che vuole stare dalla parte della legalità". padre Alex ... Leggi su globalist

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - gaiaitaliacomlo : Il Senato dice “Sì” al processo contro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms- - angelinascanu : Open Arms, Faraone a -