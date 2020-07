Open arms: Ostellari, 'politica si fa con idee non con processi' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "La politica si fa con le idee, non con i processi. Noi siamo stati e saremo sempre garantisti. Mi pare che Renzi non possa dire lo stesso. Il voto sul processo Open arms non fa male a Salvini e alla Lega, ma al Paese intero". Lo afferma il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia del Senato. "L'Italia non si rialzerà mai -aggiunge- finché chi entra illegalmente riceve solidarietà e aiuti, mentre chi difende la Patria, finisce alla sbarra. Oggi è una giornata nera per la democrazia”. Leggi su liberoquotidiano

