Open Arms | oggi il voto del Senato su Salvini LIVE Renzi | ‘Nessun interesse pubblico’

Caso Open Arms, il voto del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Matteo Salvini alla prova del voto al Senato per il caso Open Arms. I Senatori si esprimono sulla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei Ministri di Palermo, che accusa l'ex ministro dell'Interno di sequestro di persona.

