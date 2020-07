Open Arms, la debole accusa per una scelta che spettava al ministro (Di venerdì 31 luglio 2020) La politica dicono sia l?arte del possibile e dell?impossibile, non abbia né cuore né viscere e, stando agli americani, insegni a rubare dalle tasche degli orfanelli quando... Leggi su ilmessaggero

All'indomani dell'autorizzazione a procedere arrivata dal Senato per la vicenda Open Arms. il leader della Lega torna sulla spiaggia del Papeete e sottolinea: "Il vero reato è favorire l'immigrazione ...Ha ancora il dente avvelenato Matteo Salvini, dopo che ieri il Senato ha autorizzato il processo a suo carico per il caso Open Arms. "Mi sono svegliato come sono andato a letto ieri, tranquillo, un po ...