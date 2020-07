Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle decisioni prese” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Non essendoci accordo tra ministri competenti non si può definire come atto di Governo il provvedimento deciso dall’allora ministro dell’Interno. Non ci fu responsabilità collegiale del Governo, come si legge dal carteggio di quei giorni, in cui emerge la contrarietà del premier alle decisioni prese”. Lo afferma Pietro Grasso (Leu), intervenendo nell’aula di Palazzo Madama sul caso Open Arms. “Visto che c’era la disponibilità di altri Paesi europei – aggiunge Grasso – non c’era necessità del blocco dello sbarco. Il premier è intervenuto non per sostituirsi ma per riparare alle evidenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - NonnaMaria15 : RT @francescatotolo: L’ammiraglio Nicola De Felice, esperto di Diritto marittimo, sul voto in #Senato contro #Salvini per il caso #OpenArms… -