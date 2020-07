Open Arms, è il giorno del voto al Senato. E Matteo Salvini si gioca tutto (Di giovedì 30 luglio 2020) Atteso per oggi il voto al Senato per il caso Open Arms. Il futuro giudiziario di Matteo Salvini è appeso ad un filo, così come quello politico. Mentre Giuseppe Conte può stare tranquillo. Cos’è successo a Matteo Salvini nell’ultimo anno? Cos’è accaduto al leghista dopo l’impennata sui social e il rialzo di punti nei sondaggi … L'articolo Open Arms, è il giorno del voto al Senato. E Matteo Salvini si gioca tutto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - fattoquotidiano : Su Open Arms renziani ancora indecisi. “Prima leggiamo le carte”. Ma dietro c’è (di nuovo) la partita sulle nomine.… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Open Arms, Renzi: “Non c’era interesse pubblico. Scelta di Salvini fatta per aumentare consenso e follower sui social”… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Open Arms, Salvini: 'L'unica difficoltà sarà spiegare ai miei figli che papà non è un delinquente, ma ha fatto il suo do… -