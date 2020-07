Open arms: Di Maio (Iv), 'vergogna paragonare Salvini a Falcone e Borsellino' (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Vergognoso paragonare una figura come quella del senatore Salvini a uomini che hanno davvero pagato con la vita il servizio reso allo Stato e, al contrario dell'ex ministro, non si sono serviti dello Stato nello spasmodico tentativo di incrementare consensi e followers”. Lo afferma il deputato di Italia viva Marco Di Maio, replicando al senatore della Lega Roberto Calderoli. “Capisco il fastidio a doversi misurare con la verità dei fatti e con le proprie responsabilità, ma -aggiunge- non si tirino in ballo figure che per la loro storia e il loro sacrificio rappresentano patrimonio comune e condiviso da tutti gli italiani”. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - Fiorellissimo : #Open Arms per non dimenticare la vergogna dell’Italia con #Salvini - fiona_192125 : RT @dantegiumanini: E lo dice uno di sinistra Open Arms, Cacciari: 'I 'complici' di Salvini hanno votato sì al processo, è indecente' htt… -