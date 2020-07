Ondata di caldo: venerdì bollino rosso in dieci città italiane (Di giovedì 30 luglio 2020) Domani, venerdì 31 luglio, dieci città italiane saranno in bollino rosso: le temperature andranno a toccare i 40 gradi. Due di queste città sono in bollino rosso già da oggi. Ondata di caldo estremo sulla Penisola: il ciclone africano, come riporta Repubblica, toccherà quasi la totalità dell’Italia, con dieci città che domani porteranno il cosiddetto … L'articolo Ondata di caldo: venerdì bollino rosso in dieci città italiane proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

iconameteo : #CALDO estremo sull'#Italia: sabato saranno 14 le città da bollino rosso - Emergenza24 : RT @arpaveneto: Veneto: il culmine dell'ondata di caldo arriverà tra venerdì e sabato. L'intervista al nostro meteorologo Adriano Barbi #AR… - carlowonderland : RT @SkyTG24: Ondata di caldo e afa: temperature fino a 40 gradi. Venerdì 10 città con bollino rosso - DisabiliPride : Buongiorno follower! in #Italia ondata di #Caldo ...raccomandiamo a tutte le persone a rischio, tra le quali molte… - macrovba : RT @SkyTG24: Ondata di caldo e afa: temperature fino a 40 gradi. Venerdì 10 città con bollino rosso -