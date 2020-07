“Omuncolo livoroso”, Selvaggia Lucarelli asfalta Pietro Delle Piane dopo Temptation Island (Di giovedì 30 luglio 2020) Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island e scopriremo come finirà il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nel frattempo, dopo il parere di Cristina Plevani e Karina Cascella (cliccare per credere), arriva il punto di vista di Selvaggia Lucarelli che lo scrive in un articolo su TPI.... L'articolo “Omuncolo livoroso”, Selvaggia Lucarelli asfalta Pietro Delle Piane dopo Temptation Island proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : “Omuncolo livoroso”, Selvaggia Lucarelli asfalta Pietro Delle Piane dopo Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : “Omuncolo livoroso”