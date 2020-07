Omofobia: Malan, ‘con pdl Zan gender diventa religione di Stato’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Sulla proposta di legge Zan approvata dalla commissione Giustizia della Camera, è uno scontro tra la libertà d’espressione, di coscienza e di educazione, da una parte, e il pensiero unico del politicamente corretto, dall’altra. La protezione degli omosessuali o transessuali vittime di aggressioni, violenze e molestie è un pretesto infondato, poiché aggressioni, violenze e molestie sono già punite dalle leggi vigenti. Si vuole invece imporre il gender come una sorta di religione di Stato, da inculcare ai bambini e ai ragazzi nelle scuole, punendo poi chiunque non ne accetti i dogmi, come quello secondo il quale i bambini possono essere figli di due uomini e due donne”. Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al ... Leggi su calcioweb.eu

Lo sottolinea Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato ... "A questo si aggiunge l'indottrinamento delle scuole, non solo nella giornata nazionale contro l'omofobia, ma ogni giorno ...

