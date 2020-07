Olimpiadi di Tokyo, il dg del Comitato Organizzatore ammette: “i Giochi potrebbero svolgersi con pubblico limitato” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus ha obbligato il Comitato Olimpico Internazionale a rinviare al 2021 le Olimpiadi di Tokyo, inizialmente previste nel corso di questa estate. La delicata situazione sanitaria però ha spinto i vertici dello sport mondiale a far slittare tutto, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Carl Court/Getty ImagesL’anno prossimo potrebbero comunque esserci ancora delle limitazioni, per questo motivo il direttore generale del Comitato Organizzatore, Toshiro Muto, ha fatto chiarezza alla BBC: “i Giochi potrebbero svolgersi al cospetto di un numero limitato di spettatori. Tutto il mondo dovrebbe concentrarsi sullo svolgimento dell’evento il prossimo anno, siamo ... Leggi su sportfair

Come è noto, i Giochi Olimpici Estivi di Tokyo sono stati rinviati nel 2021 (23 luglio-8 agosto) per la pandemia. Il rischio contagi e l'assenza di un vaccino hanno infatti costretto gli organizzatori ...