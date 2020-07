Oggi: “Pietro Maso, condannato per l’omicidio dei genitori, riceve il reddito di cittadinanza”. L’avvocato: “Probabilmente già sospeso” (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel 1991 fu condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio dei suoi genitori, che uccise appena ventenne per impadronirsi dell’eredità. Oggi Pietro Maso riceve il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l’anno. Lo rivela il settimanale Oggi, citando una lista della fine del 2019 in cui compare Maso. Dopo le verifiche del caso, il sussidio potrebbe essere stato sospeso ma, secondo il periodico, per mesi Maso ha percepito un assegno che può arrivare fino a 780 euro al mese. Secondo la legge, gli unici condannati che non possono godere di “pensioni, assegni e stipendi a carico dello Stato” sono quelli che hanno precedenti penali per ... Leggi su ilfattoquotidiano

trash_italiano : PIETRO TUTTA ITALIA HA QUESTA IMMAGINE DI TE DOPO OGGI VAI TRANQUI XOXO #temptationisland - virginiaraggi : Oggi voglio mostrarvi gli interventi coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici sul Lungotevere Arnaldo da Brescia… - clikservernet : Oggi: “Pietro Maso, condannato per l’omicidio dei genitori, riceve il reddito di cittadinanza”. L’avvocato: “Probab… - Noovyis : (Oggi: “Pietro Maso, condannato per l’omicidio dei genitori, riceve il reddito di cittadinanza”. L’avvocato: “Proba… - Beatrice011997 : Oggi si vive solo per vedere Antonella Elia che schiaffeggia Pietro 'Io ho una discendenza' Delle Piane #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi “Pietro Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera