Obama: negli Usa attacchi alla democrazia, espandiamo i diritti (Di venerdì 31 luglio 2020) Un discorso intenso, politico, duro. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha scelto il discorso funebre per John Lewis ad Atlanta per parlare di "attacchi alla democrazia", contro i quali l'ex deputato e attivista per i diritti civili si era sempre battuto, che "vediamo succedere proprio ora". Il riferimento, per quanto non dichiarato, è stato interpretato come un attacco diretto all'attuale amministrazione Trump."Mentre siamo qui - ha aggiunto Obama - c'è ancora gente che lancia gas lacrimogeni contro manifestanti pacifici e che fa di tutto per negare alle persone il loro diritto di voto". Per Obama "non c'è modo migliore di celebrare l'eredità di John Lewis di quello di continuare a battersi per ampliare i diritti ... Leggi su ilfogliettone

